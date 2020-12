Lucilla Agosti, ricordi dal passato: tacchi e minigonna da infarto – FOTO

Lucilla Agosti in uno scatto che denota tutto il suo fascino, la conduttrice radiofonica e televisiva elegante e sensuale

Un volto tra i più amati di radio e tv in Italia e soprattutto una donna di rara eleganza e bellezza, se pur acqua e sapone. Lucilla Agosti sui social e in particolare su Instagram ha sempre più ammiratori, la 42enne regala spesso immagini di grande fascino. Oggi, in queste vacanze natalizie così diverse dal solito, torna indietro nel tempo, a quando si poteva viaggiare liberamente, e ripesca dal cassetto dei ricordi uno scatto legato a un viaggio speciale.

Lucilla Agosti, dal cassetto dei ricordi: in tacchi e minigonna nella Grande Mela sorride e fa impazzire

Un viaggio di alcuni anni fa a New York, risalente probabilmente a quando era un po’ più giovane. Lo si intuisce dal tono nostalgico e insieme scanzonato della didascalia: “Quando ho fatto 25 km in un giorno…e il giorno dopo ero fresca come una rosa!”. La foto la propone al centro della Grande Mela, in un dettaglio davvero spettacolare. Sorriso radioso e soprattutto un abbigliamento che ne esalta la splendida silhouette.

Tacchi e minigonna, che fanno risaltare le sue gambe stupende, da sempre uno dei suoi punti di forza. Un ricordo che scalda il cuore suo e dei fans, nella speranza che il 2021 restituisca a tutti quella libertà che ora pare un miraggio.