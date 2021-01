Costantino della Gherardesca: 2021? Mi sposo con Alberto Matano

Ecco i buoni propositi del 2021 dell’opinionista, conduttore televisivo e radiofonico Costantino della Gherardesca.

Il 2020 è finalmente giunto al termine e anche Costantino Della Gherardesca, al pari di tutti, oggi ha dedicato qualche minuto alla riflessione. Nonostante il 2021 sia appena nato, l’opinionista ha già pronti i suoi buoni propositi per questo nuovo anno già ricco di desideri e speranze. Vincitore morale dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, nonché conduttore di Pechino Express, oltre agli auguri di un sereno 2021, Costantino ha voluto condividere su Instagram i suoi personali pensieri e intenti da realizzare nell’arco dei prossimi dodici mesi. Nella lunga lista compare anche il nome di Alberto Matano, beneficiario dell’improvvisa e spiazzante proposta di matrimonio. A seguire il post pubblicato sulla nota piattaforma online.

L’elenco dei buoni propositi per il 2021: “Magari sposarmi (con Alberto Matano)”

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, la pandemia ha messo l’intero paese in ginocchio e nessuno ne è uscito illeso, confessa il conduttore televisivo; “eccetto qualche miliardario che ha guadagnato tramite l’e-commerce”. Costantino, dopo gli auguri di felice 2021, stila il lungo elenco di buoni propositi. Tra la lista spicca il nome del giornalista e autore televisivo Alberto Matano, destinatario della sarcastica proposta di matrimonio. Messa da parte l’ironia, Costantino riprende un tono serio, ricordando quanto sia importante tutelare il nostro pianeta. Non è da meno il suo appello a favore dei vaccini, necessari per tornare alla sana normalità.

Il vaccino è l’unica via per riavere ciò che il 2020 ci ha portato via; “e su questo” – continua – “non si scherza, vaccinatevi!”