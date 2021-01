Laura D’Amore fa impazzire il suo pubblico di Instagram con un paio di scatti sbalorditivi: il suo décolleté è in bella mostra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

Laura D’Amore è decisamente inarrestabile sui social: la 38enne continua a postare scatti sbalorditivi in cui mette in mostra il suo fisico da capogiro. Ogni contenuto che la modella e hostess condivide in rete lascia sempre a bocca aperta gli innumerevoli fan. Laura è seguitissima in particolare su Instagram: il suo account vanta ben 762mila follower.

La D’Amore, anche in questo primo giorno dell’anno, ha deciso di infiammare il mondo dei social. La classe 1982 ha condiviso un post che contiene due fotografie fenomenali: la sua scollatura profonda e le sue gambe scoperte mandano in estasi gli ammiratori.

Laura D’Amore, outfit da capogiro per Capodanno: che décolleté

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

Laura, poco fa, ha condiviso un paio di fotografie su Instagram da urlo. La famosa hostess ha incantato la sua platea con un outfit spettacolare. La 38enne indossa una maglia con scollatura vertiginosa: il suo seno esplosivo è in bella mostra e fa impazzire tutti. Come se non bastasse, la modella ha le gambe scoperte e sfodera un sorriso luminonissimo.

Il post, in appena 15 minuti, ha catturato 3.300 cuoricini e numerosissimi commenti. “Una donna splendida”, “Auguri bellissima”, “Buon Anno a te”, “Monumento di bellezza”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

Laura sa come deliziare la sua platea e pubblica foto che mettono in mostra le sue curve pazzesche. La classe 1982 a volte esagera e paralizza Instagram con scatti stratosferici in costume.