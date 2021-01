L’Eredità a rischio boicottaggio per quella frase di Flavio Insinna

L’Eredità: arriva la minaccia di non guardare il programma: la colpa è di Insinna e di una sua esternazione che non è piaciuta

L’Eredità è da sempre uno dei programmi di punta di Rai 1. Un game show che piace al pubblico degli italiani, soprattutto nell’ultimo periodo che si è legata molto al grande campione Massimo Cannoletta. Di puntata in puntata ha stupito tutti e ora che è uscito di scena il grande pubblico non aspetta altro che trovare un altro campione del suo calibro.

Ma non tutto va sempre per il verso giusto. Anche per Flavio Insinna non mancano gli scivoloni. A molti telespettatori, infatti, non è piaciuta la frase che ha pronunciato qualche giorno fa ed ecco che sono montate le proteste.

Non bastava la gaffe pronunciata nei confronti di Cavour, ora anche un’altra grana per il presentatore. Dovrà fare i conti, infatti, con una parte del pubblico che si è sentita offesa e ha minacciato di boicottare la trasmissione di Rai 1.

LEGGI ANCHE –> Amadeus, stupore in studio: un vecchio ricordo turba il presentatore

L’Eredità: ecco perché il pubblico ce l’ha con Insinna

LEGGI ANCHE –> La Rai censura i suoi cantanti, ma il pubblico se ne accorge: cosa è successo

Flavio Insinna nel corso di qualche puntata fa dopo una domanda del quiz si è lasciato “scappare” una sua considerazione sulla caccia. Frase che non è piaciuta affatto ai cacciatori.

“La caccia non è uno sport” ha esclamato in modo molto spontaneo il presentatore e questo ha fatto montare l’ira di chi è appassionato alla caccia che ha considerato le parole di Insinna offensive e discriminatorie.

“Ancora una volta nel corso della trasmissione televisiva “L’eredità”, in onda nella fascia preserale sulla rete da Lei diretta, il conduttore Flavio Insinna si è lasciato andare a commenti discriminatori e offensivi nei confronti dell’attività venatoria e dei suoi praticanti” ha chiosato Massimo Buconi il presidente dell’associazione Federcaccia con una lettera inviata direttamente al Direttore di Rai 1, al Presidente Rai e ai membri della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Insinna (@flavioinsinna_)

Una protesta in piena regola quella fatta da Buconi che ha invitato tutti i suoi iscritti, i cacciatori e gli appassionati all’attività venatoria a boicottare l’Eredità. Dall’altro lato, invece, gli amici degli animali, l’Enpa ed i social sostengono Insinna. Chi la spunterà?