Allerta alimentare, il Ministero della Salute ritira uno snack dalla vendita

Il Ministero della Salute ha predisposto un’allerta alimentare che riguarda uno snack dolce che si sta provvedendo a ritirare dagli scaffali

Sul sito del Ministero della Salute è stata resa nota una nuova allerta alimentare che riguarda stavolta uno snack dolce. L’ente ha già predisposto il suo ritiro dagli scaffali ed ha invitato i consumatori che l’avessero acquistato a riportarlo nel punto vendita. Il prodotto messo sotto accusa è uno snack chiamato “Baton cu crema“, è prodotto dalla azienda Kandia nelle sue strutture in Romania. La ragione sociale, o Osa è di Plaza Latina srl. Il Ministero ha predisposto tale allerta in quanto lo snack, pur essendo prodotto all’estero ha una certa commercializzazione anche in alcuni negozi italiani. Il motivo per il quale è stato predisposto il ritiro dello snack dagli scaffali in Italia riguarderebbe un errore di comunicazione. È stato accertato infatti che sulle confezioni non sono presenti le indicazioni tradotte in italiano sugli allergeni contenuti nello snack.

Come riconoscere lo snack interessato dall’allerta alimentare

Con l’allerta alimentare il Ministero della Salute ha disposto che lo snack non conforme alle regole italiane venga ritirato dagli scaffali raccomandando ai consumatori che l’hanno acquistato di riportarlo al punto vendita. In questo caso la legge prevede che coloro che hanno effettuato un acquisto abbiano la possibilità di vedersi rimborsato il costo del prodotto, oppure di effettuare una sostituzione, anche nel caso in cui non avessero più lo scontrino. Per individuare quale sia lo snack sottoposto ad allerta alimentare basta seguire le indicazioni riportate dallo stesso Ministero della Salute che permettono di individuare lo snack in questione.

