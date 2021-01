Alessia Marcuzzi: pitonata e senza veli, si intravede un particolare FOTO

Capodanno sobrio per Alessia Marcuzzi che sfoggia il look della fine dell’anno su Instagram: senza veli e il particolare che tutti notano

E’ stato un capodanno diverso senza grandi feste e cenoni, intimo e in famiglia. In questo giorno speciale c’è chi ha deciso di indossare un bel vestito e truccarsi e chi invece ha preferito rimanere nella sobrietà e nella propria intimità. Alessia Marcuzzi è stata una di questi, infatti a differenza di altri vip che hanno sfoggiato outfit scintillanti, la conduttrice si è mostrata senza veli ai suo fan che l’hanno elogiata come sempre.

Alessia Marcuzzi: senza veli è ancora più bella

Da sempre si contraddistingue per la sua semplicità e spontaneità e così rimane anche per la fine e inizio dell’anno. Alessia Marcuzzi non ha bisogno di tanti filtri, ai fan e al pubblico italiano piace così com’è: senza veli. La conduttrice ha pubblicato su Instagram una foto dell’ultimo dell’anno con un outifit casalingo ma allo stesso tempo sexy. Stivali pitonati e maglione verde lungo a collo alto…e poi quel particolare.

L’abito casual da fine dell’anno di Alessia Marcuzzi è senz’altro sensuale visto che si sembra che la conduttrice non porti il reggiseno. La fantasia dei fan non riesce più a fermarsi e i commenti non mancano: “Bella e simpatica”, scrive qualcuno; “Splendida” aggiungono altri.

Alessia ha trascorso l’ultimo dell’anno con le persone a lei care: suo marito, i suoi figli e il suo cane. L’essenziale per la conduttrice che sorride alla vita e saluta una volta per tutti il 2020.