Julia Roberts determinata: “Se non me lo fanno fare loro, lo faccio da sola”

Julia Roberts. L’attrice non ci sta e fa delle rivelazioni importanti sul suo futuro e sulla sua carriera. Un talento straordinario e una grande forza di volontà

Senza dubbio Julia Roberts è uno dei nomi più influenti dello star system internazionale. Regina di Hollywood, una delle attrici più conosciute e pagate al mondo, ma non ha sempre vissuto sugli allori.

La sua infanzia è stata costellata da eventi difficile. I suoi genitori si separano quando aveva solo 4 anni; era ancora una bambina quando perse il padre. Il suo sogno era di diventare veterinaria. La vita le ha riservato ben altro. Si trasferisce giovanissima a New York tentando di sfondare come attrice. Per pagarsi gli studi di dizione e recitazione fa mille lavoretti.

Nel 1988 inizia ad avere notorietà grazie al film Mystic Pizza di Donald Petriein. L’anno seguente ottiene la critica la omaggia per la sua intensa interpretazione nella pellicola Fiori d’acciaio di Herbert Ross, grazie alla quale vince il Golden Globe e ottiene la sua prima nomination all’Oscar come migliore attrice non protagonista. Il 1990 è l’anno di Pretty Woman di Garry Marshall: il successo è planetario e da allora non si è mai interrotto fino ad arrivare alla tanto agognata statuetta dell’Academy per Erin Brockovich.

Molto gelosa della sua vita privata, è sposata dal 2002 con il cameraman Daniel Moder, insieme a lui ha avuto tre figli: i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walter (nati nel 2004) ed Henry (nato nel 2007).

Julia Roberts. Il coraggio d’invecchiare

Julia Roberts piace sempre e comunque, non solo per il suo impareggiabile talento, per l’eleganza e la raffinatezza che trasmette attraverso uno schermo, ma anche per la schiettezza di pensiero e la tenacia delle sue idee.

Ultimamente l’abbiamo vista molto attiva sui social durante la campagna elettorale che ha visto fronteggiarsi Biden e Trump. Una vero e proprio inneggiamento al voto si è espresso attraverso la sua pagina Instagram. Attivista, femminista, non si è mai piegata ai dettami assurdi che Hollywood impone, soprattutto alle donne.

E’ pronta a “rischiare la propria carriera” , come lei stessa ha annunciato durante un’intervista. Julia Roberts ha 53 anni, la sua bellezza è travolgente ma avverte il passare del tempo. Scardina le regole estetiche dello star system e dichiara di voler “invecchiare con dignità, umorismo e serenità”.

E se non le facessero fare più film per questo motivo? “Se non vorranno darmi un ruolo perché sono invecchiata, vorrà dire che me li produco da sola”. Straordinaria.