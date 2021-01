Colapesce e Dimartino a Sanremo, la loro canzone fa scandalo

I siciliani Colapesce e Dimartino faranno parte dei Big di Sanremo 2021, Amadues ha fatto i loro nomi, la loro canzone sarà “Musica leggerissima”

Saranno due dei partecipanti al Festival di Sanremo 2021, stiamo parlando di Colapesce e Dimartino i due cantanti siciliani che si esibiranno in coppia con la canzone dal titolo Musica leggerissima. La settantunesima edizione del concorso di musica avrà inizio il 2 marzo e terminerà il 6. Dopo il successo dell’anno scorso, farà il bis il conduttore Amadeus il quale sarà anche il direttore artistico; accanto a lui non potrà mancare il suo braccio destro: ancora una volta ne vedremo delle belle con Fiorello.

LEGGI ANCHE>>>Julia Roberts determinata: “Se non me lo fanno fare loro, lo faccio da sola”

Colapesce e Dimartino: è scandalo per la canzone?

LEGGI ANCHE>>>Elisabetta Canalis, più è semplice, più è sexy: lato A da impazzire – FOTO

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, pochi mesi fa hanno composto e inserito nel loro ultimo album un pezzo a dir poco particolare, intitolato Rosa e Olindo. La canzone riguarda Rosa Bazzi, in carcere a Bollate, che è appena guarita dal Covid. “Non prendiamo una posizione giuridica o legale in merito al caso – spiegano i cantanti – Ci siamo appassionati alla storia di Rosa e Olindo come due giudicati assassini che non nascondevano il loro amore e temevano più per la loro coppia che per la pena”. Ha risposto Dimartino in merito alle critiche che hanno creato scandalo attorno al pezzo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da colapesce (@colapesce)

Intanto i loro fan non vedono l’ora di vederli sul palco dell’Ariston con la canzone che da un primo spoiler è un brano pop esistenzialista “unisce la nostra anima di autori a quella della canzone pop per antonomasia”. Hanno spiegato gli artisti.