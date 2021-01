Elisabetta Canalis, più è semplice, più è sexy: lato A da impazzire – FOTO

Elisabetta Canalis “infiamma” il web con uno sguardo accecante e un repertorio di bellezza unico al mondo: che fisico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Quando i riflettori dello spettacolo virano l’obiettivo su Elisabetta Canalis, sembra che esiste solo lei in questo mondo pieno di “favole” affascinanti. La showgirl sarda, residente a Los Angeles regala sempre tante emozioni al pubblico che assiste di continuo, via social, alle sue vicissitudini americane.

Pochi giorni fa, la bellissima modella di Sassari ha aperto un sondaggio davvero accattivante, dichiarandosi apertamente disponibile a chi la volesse sposare. Il tutto si è verificato in un contesto casalingo, mentre la Eli è impegnata “severamente” ai fornelli, per regalare alla famiglia, un “tocco” delle sue speciali qualità culinarie.

L’appello lanciato dalla Canalis è solo uno dei tanti momenti di piacere che i follower hanno potuto assistere, durante la quarantena fiduciaria. Riporre appunto la “fiducia” in lei è stata l’arma vincente, non solo in cucina, ma anche durante gli allenamenti addominali sul tappetino e con l’obiettivo di “scolpire” un fisico, che già rasenta i limiti della perfezione

