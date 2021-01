Miriam Leone, vestitino illegale con forme in evidenza: unica – FOTO

Miriam Leone fa impazzire i suoi follower con una serie di scatti da urlo in cui indossa un vestitino estremamente sexy.

Miriam Leone è un’attrice apprezzata e amata in tutta Italia: la siciliana ha conquistato tantissimi ammiratori con la sua bellezza e la sua sensualità. La 35enne è attivissima sui social network, in particolare su Instagram (vanta 1,3 milioni di follower). La nativa di Catania ama condividere fotografie in cui mette in mostra la sua avvenenza e il suo fisico da capogiro.

Miriam, poco fa, ha condiviso una serie di scatti favolosi. L’attrice conduce con Francesco Montanari e Stefano Fresi “Danza con me”: lo spettacolo di Roberto Bolle è giunto alla sua quarta edizione. Se siete curiosi di guardare le immagini, cliccate su successivo.

Miriam Leone, vestitino favoloso e forme in evidenza: meravigliosa

Miriam Leone ha condiviso 6 scatti favolosi su Instagram. La catanese, in occasione della presentazione dello spettacolo di Roberto Bolle, indossa un vestitino estremamente sexy con le sue forme in evidenza. In una delle foto, il suo décolleté è ben visibile e lascia tutti a bocca aperta, mentre in un’altra lo spacco vertiginoso valorizza le sue gambe incredibili.

“Iniziamo questo anno insieme, e in questa distanza forzata mi sento felice e fortunata a poter entrare nelle vostre case questa sera insieme ad artisti straordinari, Roberto Bolle in primis”, inizia così il suo lunghissimo messaggio scritto nella didascalia. La classe 1985 ha elogiato i colleghi che condividono il palco con lei e la Rai. Il post ha già raccolto 39mila cuoricini e numerosi commenti.

Miriam, qualche settimana fa, paralizzò il mondo dei social con uno scatto favoloso in cui mise in mostra il suo décolleté da paura.