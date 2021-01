Morto Daniel Dumile: la moglie lo annuncia ai fan del rapper

Lo scorso 31 ottobre è morto Daniel Dumile, ma l’annuncio dalla moglie arriva solo in questi giorni. I fan del rapper sono senza parole

Daniel Dumile, il rapper inglese ci ha lasciati. Lo scorso 31 ottobre è morto ma la notizia è arrivata ai media solo poco fa, quando la moglie ha annunciato l’accaduto sui social per condividere l’episodio con i fan. Non ci sono parole per la scomparsa dell’artista, l’uomo aveva solo quarantanove anni e l’hip hop piange un maestro. A distanza di mesi non si conoscono le cause del suo decesso, ma le parole della sua compagna hanno commosso il web.

LEGGI ANCHE>>>Patrick Swayze. Il segreto dell’attore durante le riprese di Point Break

Morto Daniel Dumile, il messaggio della moglie

LEGGI ANCHE>>>Wanda Nara, volto mascherato e curve impetuose: sognare non costa nulla – FOTO

Il web piange la morte di MF Doom, il rapper inglese che ha fatto sognare milioni di persone. Per i fan è stato un fulmine a ciel sereno anche se sono già passati mesi dalla sua scomparsa. La moglie ha lasciato un messaggio toccante: “A Dumile, il miglior marito, padre, insegnante, studente, partner lavorativo, amante e amico che io potessi mai chiedere – inizia a scrivere – Grazie per tutte le cose che hai mostrato, insegnato e dato a me, ai nostri figli e alla nostra famiglia”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MF DOOM. ALL CAPS. (@mfdoom)

La moglie ringrazia il marito per averle insegnato a perdonare, a non giudicare, a non aver paura di amare. “Il mio mondo non sarà più lo stesso senza di te – conclude – Le parole non basteranno mai per esprimere ciò che tu e Malachi significate per me, vi amerò e adorerò sempre”.