Wanda Nara, volto mascherato e curve impetuose: sognare non costa nulla – FOTO

La showgirl argentina Wanda Nara “zoom” all’obiettivo e paesaggio di forme “allucinanti”: un sogno ad occhi aperti per i fan

Non finisce mai di stupire con la sua “verve” di sensualità a “mille e una notte”. In questo “fiume di guai” che ci siamo lasciati alle spalle, Wanda Nara non ha avvertito minimamente la sensazione del pericolo incombente.

Nonostante le restrizioni, rimarcate nel DPCM, la diva sudamericana ha risvegliato la libidine dei follower di Instagram e non solo. Dalle sue performances “illegali”, qualcuno in tv ha messo in evidenza tutta la volgarità femminile, rendendola bersaglio facile della critica.

Un giudizio da “codice penale” quello espresso su di lei, dalla comica e “punzecchiante”, Luciana Littizzetto. Le avventure in terra argentina hanno fatto sognare milioni di appassionati, tra nudo integrali e intimi da brividi, ma all’agente di Mauro Icardi non interessa mantenere alto solo il livello indescrivibile di sex appeal, in pubblico

Wanda Nara, dal pregiudizio alla “forma”: incontenibile

Le critiche volate sul conto di Wanda Nara non fanno più tanto effetto dalle parti della showgirl argentina. A distanza dalle “minacce” da tribunale della moglie di Icardi, bomber del PSG ha offerto un’altra performances delle sue, nell’amata terra natìa.

A dare testimonianza dell’ennesimo “colpo ad effetto” della Nara è ancora una volta il suo profilo personale, Instagram che ha raggiunto la “bellezza” di 7,3 milioni di ammiratori. Staolta con lei in Argentina c’è anche “Maurito”, che si gode le vacanze natalizie con la sua amata, in “groppa” sul cavallo di famiglia che ha fatto tanto parlare di sè, nelle scorse settimane.

Prima di consumare un momento di passione, in compagnia dell’ex attaccante dell’Inter, nel posto più intimo e segreto, Wanda si prepara come meglio può all’appuntamento sotto la…”capanna” dell’amore.

Stavolta a rendere affascinante l’atmosfera è un “tocco” di cosmeteria al volto. Maschera nutriente per presentarsi bella e ringiovanita all’appuntamento da “mille e una notte”, con tanto di risvolto malizioso e trasgressivo, nella zona che esalta alla perfezione il proprio “ego” estetico.

Parliamo senz’altro delle curve travolgenti che non lasciano spazio alle parole. Allo “zoom” dell’obiettivo non può passare inosservata la grandezza del “panorama” fisico, il solito “rendez-vous” di benvenuto all’appuntamento dei sogni