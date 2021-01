Stanco di essere single, pensa a uno scherzo per rovinare le altre coppie

“Sono stanco di essere l’unico single” scrive l’artefice dello scherzo ideato per i suoi amici affinché litighino con le fidanzate

Per molti non è facile essere single, specie se tutte le persone intorno sono felicemente fidanzate ed hanno un partner con cui condividere gli alti e i bassi della vita. Il 2020 ha messo alla prova il mondo intero e e per molti non è stato semplice affrontare l’anno appena terminato da solo dentro quattro mura. Riguardo alla questione, oggi vi raccontiamo la storia di un ragazzo che ha fatto uno scherzo ai suoi amici poiché stufo di essere l’unico non fidanzato. Su twitter ha reso pubblico il suo piano.

Lo scherzo del single per i suoi amici, di cosa si tratta?

Molti media internazionali hanno raccontato la storia bizzarra del ragazzo che su Twitter si fa chiamare “Wolfofdallass”. Lo scherzo diabolico è per certi versi divertenti e per altri meno, il giovane ha pensato bene di disseminare prove di presunti tradimenti nelle auto dei suoi amici, per fomentare litigi con le loro fidanzate e poter passare perciò più tempo con loro. Il piano è stato poi pubblicato sui social dove molti utenti hanno interagito con lui prendendo le sue difese o per allontanarsi dalla sua idea. All’artefice sono serviti pochi oggetti per completare l’opera: pennelli per ciglia da lasciare nelle auto dei suoi amici. In caso le fidanzate li avessero trovati, avrebbero litigato con i ragazzi.

I’m tired of being the single friend, so I bought these to leave in all my boys cars so they can get into an argument with they girl 😒 pic.twitter.com/k3VTrwq3RP — pedro (@WolfOfDallass) November 24, 2020

Dopo aver visto la foto su Twitter, molti si sono dissociati dalla sua idea altri invece hanno dato ulteriori consigli per rendere lo scherzo ancora più “vero”.