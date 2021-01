Nuovo DPCM previsto per il 15 gennaio: le ultime novità

L’Italia cambierà rotta ancora una volta dopo il lockdown natalizio: Conte prepara la bozza del nuovo Dpcm previsto per il 15 gennaio.

Per non smentire la tradizione legata allo scorso anno sembrerebbe che il premier Giuseppe Conte stia lavorando alla nuova bozza per il decreto che entrarà in vigore a partire dal prossimo 15 gennaio. Nonostante le strette natalizie, con lockdown annessi, il nuovo DPCM prevederà ulteriori cambiamenti per tutta la penisola italiana.

Nuovo DPCM dal 15 gennaio: cosa cambierà

Le misure adottate nelle settimane precedente non hanno impedito come avrebbero dovuto la risalita del numero di infezioni da coronavirus. L’andamento della curva dei contagi giace ancora in una situazione di totale incertezza, senza accennare ad una effettiva diminuizione. La data del 15 gennaio segna la fine dei provvedimenti messi in atto nel mese di dicembre. Adesso bisognerà escogitare un piano che possa permettere in sicurezza la riapertura delle scuole e di alcune attività produttive.

Vista l’attuale scarsità di dosi per il vaccino anti Covid sembrerebbe che tali regole resteranno in vigore fino alla prossima primavera, per evitare un aumento ingestibile del numero di contagi. Non ci sono ancora precise informazioni sul nuovo dpcm che prenderà il posto del vecchio, entrato in vigore il 2 dicembre, ma molte basi appaiono certe.

Molto probabilmente si continuerà a fare affidamento sulla divisione dell’Italia in tre zone (gialla, arancione e rossa). Un respiro di sollievo in alcuni casi per attività come i bar e la ristorazione. Un scenario ancora critico però sarà quello nei riguardi di Cinema, teatri, e musei che continueranno a rimanere chiusi fino a nuovo ordine, stesso apparente destino per piscine e palestre.