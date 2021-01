Maschera viso limone: tutte le ricette più efficaci e semplici da realizzare!

Se volete avere una pelle più luminosa e giovane, ricorrete al limone. Un rimedio molto efficace che riuscirà a darci tante soddisfazioni!

Uno degli ingredienti che non deve mancare per creare una buonissima maschera per il viso è sicuramente il limone.

Ricco di vitamina C e anche antiossidanti, rappresenta un ottimo alleato nella lotta ai radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento della pelle. Per questo motivo, potete considerare il limone un vero e proprio alleato di benessere, oltre che elisir di bellezza.

Dopo avervi parlato della skincare antiage giornaliera, ecco qualche info in più sulle maschere viso al limone più efficaci.

Le proprietà e i benefici del limone

Utilizzare il limone ci permetterà di rendere la pelle più giovane, più luminosa ed eliminare anche eventuali macchie scure.

Oltre alla vitamina C e antiossidanti, il limone è anche una fonte di potassio, magnesio e calcio. Questi minerali donano al limone anche una proprietà astringente in modo da prevenire segni dell’invecchiamento precoce come le rughe o quelle sottili linee che segnano il viso.

L’uso del limone per la realizzazione della maschera per il viso è molto semplice e veloce. Bastano pochi passaggi da seguire a casa. Cosa aspettate? Dedicate qualche attimo di relax alla vostra pelle!

Potete utilizzare il limone creando una buona maschera lenitiva. In questo caso, procuratevi innanzituttp 1 limone, 1 yogurt bianco, 1 albume d’uovo e 1 cucchiaino di miele.

Montate l’albume e aggiungiete lo yogurt, il succo di limone appena spremuto e il miele. Mescolate fino al raggiungimento di un composto omogeneo e liscio, che non presenti assolutamente grumi di nessun genere.

Il composto dovrà essere abbastanza denso in modo da favorire l’applicazione sul viso. La maschera appena ottenuta va applicata sul viso e lasciata in posa almeno per 20 minuti.

Trascorso il tempo necessario, risciacquate il viso con abbondante acqua tiepida. Una cosa da ricordare sempre è che qualsiasi maschera va applicata su un viso precedentemente deterso in maniera corretta. I risultati lenitivi sul viso saranno visibili fin dalla prima applicazione. Potete utilizzare questa maschera anche più volte la settimana.

Usare il limone per rimuovere le impurità

Se volete favorire l’azione del limone contro le impurità, procuratevi anche 2 lime e del bicarbonato di sodio. Per creare questa maschera vi basterà spremere metà limone e 1 lime, mentre dovrete tagliare a fettine l’altro lime e lasciarlo in frigorifero.

A questo punto, mescolate il tutto insieme a 3 cucchiaini di bicarbonato di sodio e 2 di acqua tiepida. Una volta ottenuto un composto omogeneo e liscio, applicatelo sul viso e lasciatelo agire per almeno 15 minuti, per poi rimuoverlo con abbondante acqua calda.

Adesso recuperate le fette di lime tagliate in precedenza dal frigorifero e iniziate a strofinarle sulle zone più impure, facendo particolare attenzione alla zona T, ovvero fronte naso e mento. Ptete usare anche l’altra metà del limone, spremendolo e applicandolo sul viso con un batuffolo di limone.

Una delle caratteristiche più amate del limone è sicuramente il fatto di ridare colorito ad una pelle spenta e tendente al grigio. L’effetto detergente e illuminante del limone è uno degli effetti più amati. Per ottenere una maschera, mescolate dentro una ciotola il succo di 1 limone, 1 vasetto di yogurt bianco e l’olio essenziale alla lavanda. Applicatelo sul viso e lasciatelo agire per circa 10 minuti. L’effetto sarà immediato e stupefacente. Non vi resta che provare!