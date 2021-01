Ludovica Frasca: nella notte l’esperimento da brivido, é irripetibile – VIDEO

Carismatica e audace come non lo è mai stata: la sorpresa nella notte della bellissima Ludovica Frasca lascia a bocca aperta i suoi fan.

La bellissima velina nata sotto il segno dello Scorpione ed originaria della città di Napoli, Ludovica Frasca, non ha smesso di essere una fonte di sorpresa per i suoi fan, neanche l’uggiosa giornata di ieri ha fermato il suo carisma. Nella notte la ventottenne ha condiviso un filmato letteralmente dalle note inaspettate. Una sorpresa in diretta dal suo appartamento parigino.

Leggi anche —>>> Ludovica Frasca completamente nuda, i fan sognano e apprezzano – FOTO

Ludovica Frasca si esibisce su dei tasti “delicati”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ludovica meral frasca 🦋 (@ludovicamf)

Potrebbe interessarti anche —>>> Ludovica Frasca, la disperazione negli occhi di chi cerca la…neve. Saluti dalla Florida – FOTO

Indosso una semplce camicia a quadri, rosse e nera, ed con un modo di fare alquanto ironico, Ludovica, si esibisce sulle note di una delicatissima melodia. Prima di iniziare la rilassante sinfonia, però, la velina tiene a fare una precisazione, indicandola nella didascalia del post su Instagram: “Playin piano after six months I left it. Baaad bad. Ciao 🧘‍♀️🎹“. Come per dire, se dovessi sbagliare perdonatemi, ed apprezzate il mio impegno.

Il video inizia con un grande respiro e poi una serie di piccoli errori, ma secondo l’opinione dei suoi follower, assolutamente perdonabili. Le note della ninna nanna suonata da Ludovica sembrerebbe aver fatto venire la pelle d’oca ai più appassionati di pianoforte.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ludovica meral frasca 🦋 (@ludovicamf)

Nulla da aggiungere, quella di questa notte è stata davvero una sorpresa emozionante. Adesso probabilmente la velina sarà in procinto di avviarsi verso il suo amato Cafe De Paris Bakery per recuperare la notte musicale ed insonne. Un cornetto ed un cappuccino, forse, dopo l’inattesa performance sono quello di cui ha più bisogno.