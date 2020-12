Ludovica Frasca, la disperazione negli occhi di chi cerca la…neve. Saluti dalla Florida – FOTO

La ex velina Ludovica Frasca dal caldo della Florida in cui si trova ora con il fidanzato rimpiange la neve dell’Italia, sguardo disperato sui social

“A voi va bene se faccio una foto al mare, in spiaggia, può essere alternativa alla neve, oppure mi bannate per sempre?” spiega Ludovica Frasca nelle sue ultime stories mentre cammina con un maglioncino leggero per le strade soleggiate della Florida. La ex velina sta trascorrendo infatti le vacanze natalizie con il nuovo fidanzato Frank Faricy, un imprenditore con un’azienda di software con sede in Canada.

Nelle foto che vediamo nel suo feed di Instagram infatti Ludovica è alla finestra del suo appartamento mentre cerca la neve, tante le foto che le giungono dall’Italia che in queste ultime ore è imbiancata sotto metri di neve da Nord a Sud della Penisola.

Lei invece si sta crogiolando al sole, e anche fare l’albero di Natale le sembra strano visto che lì le temperature sono molto elevate. “YEAAAAAAA I wanna take a picture with the snooooo…well no” scrive dispiaciuta sotto gli scatti.

Ludovica Frasca, la nuova vita della ex velina mora (ora bionda)