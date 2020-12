Miriam Leone è uno splendore: l’outfit che ti fa innamorare. Unica – FOTO

Miriam Leone sfoggia un sorriso alla base del suo divino splendore. Per l’occasione, outfit da capogiro: i fan esultano insieme a lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

L’aritsta e modella italiana, Miriam Leone celebra l’ennesima “dose” di successo mediatico, con un outfit davvero sbalorditivo ed “esultante”. I follower si sono complimentati con lei, che dal primo gennaio dell’anno venturo sarà protagonista di un’opera teatrale in cui si esibirà il talento “ballerino” di Roberto Bolle.

L’evento organizzato dal cast di Rai 1 sarà l’occasione del riscatto teatrale del Belpaese, falcidiato da paure e preoccupazioni dovute all’imperversare della malattia. Il segnale ufficiale per la ripartenza in grande stile sarà dato proprio dal ballerino, accompagnato da un parterre di presentazione di artisti, che spaziano in vari settori dello spettacolo. Da Fabio Caressa a Diodato e Ghali, fino alle “pazze” Miriam Leone e Michelle Hunziker.

Nell’anteprima del palinsesto “Danza Con Me”, che andrà in onda, il primo giorno dell’anno, sul profilo Instagram della 35enne catanese si nota tutto l’entusiasmo e la voglia di riscatto, completamente svaniti durante quest’anno travagliato.

Miriam Leone, la storia di Instagram come espressione del riscatto teatrale

Per l’occasione di una nuova atmosfera di “redenzione”, l’ex modella, Miriam Leone sfoggia un sorriso sfavillante, come ai vecchi tempi. Quando incantava il pubblico con la sua inimitabile bellezza da “red star“.

Ci sarà certamente da divertirsi per il pubblico della Rai, che non vede l’ora di assaporare un “pizzico” di libertà. Nella speranza che questa prima performance teatrale del 2021, con tanti artisti di talento in esibizione, sia solo l’inizio di una nuova vita. Nel segno della rinascita definitiva per tutti e di un’opportunità di sviluppo.

La vincitrice della 69esima edizione di Miss Italia ha pubblicato una storia su Instagram, in cui ringrazia il team dello show, prossimamente in onda.

Poi i riflettori inquadrano il “mezzobusto” di Miriam. Per l’occasione, l’artista dallo spirito esultante si presenta ai fan estasiati come lei, con un outfit glitterato e trasparente che mette in risalto un dècollète straordinario. Lo stile di presentazione rappresenta la proiezione dell’ottimo umore ritrovato, alla luce di una bellezza unica, rinnovata grazie al primo grande successo della nuova èra