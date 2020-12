Federica Pacela, la influencer più bollente del web continua a tenersi in forma: le sue curve risaltano in palestra in tuta attillata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

Mai come in questi giorni il web sta letteralmente impazzendo per Federica Pacela. La modella e influencer, tornata in Italia dopo un lungo periodo trascorso all’estero, alle Isole Canarie, ha regalato per Natale ai suoi fan una graditissima sorpresa. Ossia, il suo calendario 2021 in vendita online già da alcuni giorni e che sta spopolando. La 34enne è stata una delle rivelazioni più gradite del 2020 su Instagram, arrivando a un seguito davvero eccezionale (manca poco per gli 800mila followers). E siamo sicuri che anche per il prossimo anno avrà in serbo per noi altre sorprese.

Federica Pacela in formissima, forme esplosive sotto la tuta: spregiudicata e sensuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

Molto attenta alla sua forma fisica, anche durante le festività continua ad allenarsi. Doppio scatto per lei durante il suo workout, per mantenere le sue curve toniche ed esplosive. Forme che risaltano ancor di più all’interno di una tuta molto appariscente, dalla tonalità arancione quasi fluo, soprattutto molto aderente. I risultati di tanto allenamento sono sotto gli occhi di tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

Il lato A così come il lato B quasi strabordano dagli indumenti e accendono la fantasia come al solito. La esplosiva Federica ha ormai fatto breccia nel cuore degli italiani.