Federica Pacela incontenibile con il suo lato A che straborda da tutte le parti e diventa il protagonista in assoluto

Forme giunoniche ed esplosive, bellezza esagerata e un profilo Instagram seguitissimo sul quale esporle senza nessuna vergona. Lei è Federica Pacela, la modella e influencer 34enne che ci ha viziato con le sue foto mozzafiato che la ritraggono in quasi invisibili costumi, completini super sexy, vestitini attillati dove le sue forme anche se coperte hanno la meglio su tutto.

Insomma gli outfit sono sempre vari ma le sue conturbanti forme, davanti e di dietro non fanno altro che chiedere di essere guardate e apprezzate ed in un attimo ci si trova persi con lo sguardo e le fantasie erotiche tra il suo lato B e il suo lato A, abbondanti, incontenibili in ogni mise.

C’è da dire che Federica si diverte a provocare e il suo pubblico in continua crescita accetta di buon grado queste succulente provocazioni. La sua popolarità sui social è esplosa a dismisura in questo 2020 e c’è da dire che il prossimo traguardo da raggiungere riguarda gli 800mila follower. Ci riuscirà Federica? Se continua di questo passo certamente sì.

Federica Pacela, tutta coperta ma per il lato A non c’è nulla da fare

E per le festività di Natale Federica Pacela sceglie un outfit rosso e un po’ giocherellone per deliziare i suoi follower. Un pigiamino intero, quasi come una tutta, con sfondo rosso. Sopra tutta la Carica dei 101 che si rincorrono in una dolce mise, ideale per questi giorni di festa.

È sdraiata sul letto l’influencer ma c’è qualcosa che non va. È lo scollo del pigiama che è esagerato. E tanto per non farsi mancare nulla Federica lo tira verso il basso creando quasi una viragine sul petto. Cosa succede? Che il suo super abbondante davanzale esce praticamente tutto di fuori, senza nulla che lo contiene.

Nessuna traccia di reggiseno o altro di sotto. Tutto in libertà e così il suo seno esplosivo si porta avanti in questo scollo che lascia tutti a bocca aperta. Altro che carica dei 101 che passano in secondo piano, i protagonisti dello scatto sono altri.