Federica Panicucci, in rosso fuoco infiamma il web: uno schianto FOTO

Federica Panicucci, in rosso fuoco infiamma il web: uno schianto. La conduttrice ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Federica Panicucci è una delle conduttrici più amate della nostra televisione. Dopo un debutto in televisione a Portobello, si è divisa inizialmente tra la Rai e il Fininvest partecipando ad altre trasmissioni televisive in ruoli minori. Ha raggiunto il successo negli anni novanta, conducendo diverse trasmissioni di Italia 1, la rete del quale è diventata un volto simbolo, conducendo alcune edizioni del Festivalbar. Dopo un periodo che ha trascorso su Rai 2, è tornata in Mediaset nel 2006 e ha condotto la prima edizione de La Pupa e il Secchione.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> GF Vip Tommaso Zorzi e la decisione drastica nella notte: i fans disperati

Federica Panicucci e lo scatto natalizio sui social: record di likes

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Dal 7 settembre 2009 conduce ogni mattina Mattino Cinque, in onda su Canale Cinque. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche come conduttrice radiofonica, restando legata per diversi anni a Radio Deejay, dove ha condotto Dear Deejay, trasmissione della domenica mattina. Successivamente ha lavorato anche per R101.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip, riassunto 21 dicembre: mille sorprese per Natale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Nel 2006 si è sposata con il dj Mario Fargetta, e durante il loro matrimonio sono anti due figli, Sofia e Mattia. Nel dicembre del 2015 hanno comunicato la loro separazione, dopo un’unione durata ben vent’anni. Dal 2016 Federica è sentimentalmente impegnata con il suo Marco Bacini.