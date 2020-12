Il 2021 si aprirà con la quarta edizione di “Danza con Me”, lo spettacolo di Roberto Bolle, in onda su Rai1: numerosi gli ospiti che parteciperanno

Una serata all’insegna dell’arte quella che Rai1 ha intenzione di donare ai telespettatori il 1° gennaio. Andrà in onda la quarta edizione di “Danza con Me“, lo spettacolo di Roberto Bolle che ha sottolineato quanto sia stato importante per lui realizzare questo evento in un periodo delicato come quello che si sta vivendo. “Lo spettacolo, l’arte e il mondo sono paralizzati, mi piace pensare a Danza con Me come ad una trincea di resistenza” -ha dichiarato- “dove custodire e difendere l’Arte e la bellezza, nell’attesa di poter tornare a riprenderci i nostri spazi“.

Una serata all’insegna delle emozioni che saranno portate sul palco da numerosi ospiti che delizieranno il pubblico con una serie di esibizioni. A presentare saranno gli attori Francesco Montanari e Stefano Fresi, accanto a loro anche Miriam Leone che darà prova delle sue doti da ballerina.

Tutti gli ospiti: l’esclusiva di Vasco Rossi e la violenza sulle donne trattata da Michelle Hunziker

Tra i super ospiti di Roberto Bolle ci sarà Vasco Rossi che presenterà in esclusiva il suo nuovo singolo “Una canzone d’amore buttata via“. Verrà mostrata la coreografia creata ad hoc sulle note del nuovo brano del Blasco e che verrà eseguita presso il Laboratorio Ansaldo del Teatro Alla Scala di Milano. Ospite anche Michelle Hunziker che avrà modo di condividere il palco proprio con il primo ballerino. A lei sarà affidata anche la presentazione di un pezzo legato al tema della violenza sulle donne.

Ci sarà poi Ghali che oltre a portare la sua musica interpreterà anche la poesia “Still I Rise” dell’attivista Maya Angelou. Presente anche Diodato che presenterà al pubblico un suo lato artistico inedito. Infine sarà dato spazio anche a Fabio Caressa che porterà in scena un vero e proprio esperimento che potrebbe coinvolgere anche gli appassionati di calcio.

Una serata all’insegna della danza e dell’Arte che Bolle definisce come un vero e proprio ristoro per l’anima e lo spirito. “È importante non dimenticarlo ed era importante dare un segnale forte in questo senso” ha dichiarato proprio in riferimento allo spettacolo che porterà in scena su Rai1.