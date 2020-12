Rocìo Morales: abito sgambato e sguardo seducente. Magica – FOTO

Rocìo Morales, in posa per gli ultimi scatti del 2020, lancia un appello via social…ma le gambe non passano inosservate…

Rocìo Morales posta su Instagram uno dei suoi ultimi shooting fotografici per un noto brand di lusso nel settore dell’abbigliamento femminile. L’attrice – che ha fatto breccia nel cuore di Raoul Bova – sembra si trovi per motivi di lavoro nelle prossimità di un lago. Lei è bellissima: un abito a portafoglio nero con inserti in pizzo – che rievocano i pizzi delle ballerine di flamenco spagnole, sua terra d’origine – e dei fiorellini sulle tonalità dell’azzurro/blu con delle punte di giallo per creare un effetto visivo d’impatto. L’abito è molto corto e lascia intravedere le gambe chilometriche e super toniche abbellite da collant 40 denari nere basic, abbinate a stivali in pelle. Per proteggersi dal freddo, dato che l’abito è leggero, un cappottino grigio che lascia scivolare sulle spalle per permettere di osservare l’abito che su di lei è un incanto.

Rocìo Morales, la foto senza veli che ha sorpreso il web

