Tina Kunakey, abbronzata e sdraiata al sole in spiaggia: meravigliosa “creatura” – FOTO

La sexy modella francese, Tina Kunakey propone una foto su Instagram, mentre si gode in relax il sole “brasiliano” in piena estate

“Dans le Miel”, così la modella francese, Tina Kunakey celebra il momento di relax e conforto interiore su Instagram. Non era mai stata così bene prima, la “fiamma” di Vincent Cassel, completamente rigenerata con se stessa, dopo un lungo viaggio alla ricerca del “piacere”.

Nonostante il periodo non trasmetta buoni propositi per i viaggi oltreconfine, Tina si è fatta coraggio e ha deciso di travalicare i confini nazionali per ritrovare un pò di relax. Per l’occasione ha scelto ancora una volta il suo paesaggio preferito: la spiaggia brasiliana di Rio De Janiero. Ormai, come già testimoniato altre volte, Tina e mare sono ormai un tutt’uno, che sia “piatto” o in “tempesta” poco importa.

Tina Kunakey, i dettagli “intimi” della vacanza “brasiliana”

Valorizzare l’eterna figura di modella, per Tina Kunakey è l’obiettivo principale delle sue scelte future, mettendo in evidenza ciò che l’ha resa famosa agli occhi dei suoi ammiratori. Parliamo del suo fisico mozzafiato, tipico di una silhouette, che anora una volta ha lasciato di “stucco” i fan di Instagram. Sembra un “bronzo di riace”, la predestinata per “eccellenza” a raccogliere la pesante eredità del Dio “Nettuno”: favolosa

Ad accompagnare l’ennesimo scatto da brividi è la testimonianza scritta di molti follower, che hanno celebrato il momento nella miglior maniera possibile. In che modo? Decantando le gesta di una modella di carattere “internazionale” che a prima vista fa già innamorare.

Di seguito, alcuni commenti che hanno accompagnato il sexy relax di Tina Kunakey, sulla meravigliosa spiaggia “bianca” di “Copacabana”: “Honestly the best ❤️❤️❤️; Tina!!!!!! 😍😍😍😍😍😍; Life at the beach; Alô Rio de Janeiro! 🇧🇷” e ancora: “Bellissima 👏👏; Magnifica🌹♥️; é brasileira é; Bomb Picture!✨”