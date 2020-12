Diletta Leotta sfodera un intimo illegale, seno in vista fa impazzire – FOTO

Diletta Leotta e il suo risveglio che fa sgranare gli occhi. Inquadratura tattica, sole in faccia e un davanzale incontenibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta e le sue vacanze di Natale molto hot. La bella e prosperosa giornalista sportiva è tornata a casa per passare le festività con la sua famiglia ma non ha fatto mancare la sua presenza sui social.

Pausa anche dal lavoro per la siciliana che dopo un lungo passato su Sky, è diventata uno dei maggiori volti di Dazn, il nuovo canale digitale dedicato allo sport. Ma nella sua vira non c’è solo sportività, ha fatto vedere le sue doti professionali anche sul palco dell’Ariston presentando il Festival di Sanremo, non senza polemiche.

C’è da dire che la bravura non le manca come anche la bellezza, stratosferica. E oggi è una delle star indiscusse di Instagram. Proprio sul social è seguita da 7,3 milioni di follower che l’apprezzano in tutto e per tutto. e il risveglio di questa mattina è stato davvero bollente e molto gradito.

LEGGI ANCHE –> Barbara Pedrotti, un caldo abbraccio con un amico speciale. La FOTO scalda il cuore

Diletta Leotta il risveglio in intimo è hot

LEGGI ANCHE –> Tina Kunakey, abbronzata e sdraiata al sole in spiaggia: meravigliosa “creatura” – FOTO

Diletta Leotta ci dà il suo buongiorno baciata dal sole e in una mise che dire sensuale è dire poco. È di pochi minuti fa la foto, condivisa sulle Instagram Stories del suo risveglio.

Senza trucco, capelli legati ma bellissima e più prorompente che mai. la vestaglia intima che indossa è stratosferica, piana di pizzo e scollatissima. Il suo abbondante decolleté è in bella vista e fa letteralmente impazzire la rete.

Tutti i gironi vorremo un risveglio del genere. Chiude gli occhi Diletta, si gode il sole che le riga il viso, si accarezza la faccia e la testa e si dondola a ritmo di musica.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Poi stacca su di lei e inquadra il bel sole che splende in cielo ma i fan a gran voce vorrebbero ancora un altro suo bel primo piano e del suo lato A che ogni volta stupisce sempre di più.