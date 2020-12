Barbara Pedrotti, un caldo abbraccio con un amico speciale. La FOTO scalda il cuore

Barbara Pedrotti, la giornalista sportiva fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram. È insieme ad uno dei suoi due cagnolini

“Noi e le coccole, il momento più bello della giornata 🧸 Ps: e per voi amici qual è il momento più atteso? Un super abbraccio da noi ❤️”, scrive Barbara Pedrotti a margine della foto che la vede abbracciata forte al suo amico peloso.

La giornalista infatti vive a Milano in un bel appartamento con i suoi due cagnolini Poppy e Pepe che ravvivano le sue giornate e che spessissimo sono presenti nelle sue stories. Sono due veri componenti della famiglia, due amici inseparabili a cui tornare per delle coccole sempre molto gradite.

In realtà il post racchiude un suppliedby, in quanto Barbara sta promuovendo l’azienda Fiemme Tremila che le ha realizzato i pavimenti in legno che tanto ricordano quelli delle calde abitazioni in Trentino dove è nata la giornalista sportiva.

Barbara Pedrotti, la grande passione per lo sport della nativa di Rovereto

Classe 1982, bellissima e ottima giornalista. Barbara Pedrotti è nata vicino al Lago di Garda, a Rovereto in provincia di Trento. Su Instagram Barbara Pedrotti conta 268mila followers che la seguono costantemente e con cui lei cerca di interagire il più possibile, postando storie e foto non solo inerenti al suo lavoro come giornalista di Sky Sport.

Barbara è una grandissima sportiva, non solo per il lavoro che svolge. Infatti la vediamo sempre intenta ad allenarsi con intensi workout casalinghi o fare delle corsette salutari ora che non è possibile andare in palestra.

La ragazza, infatti, ha sempre seguito la propria passione sportiva nonostante i problemi al ginocchio che ha avuto che le ha impedito di sfondare nel campo delle corse moto dove avrebbe voluto brillare. Volto noto e apprezzato del giornalismo sportivo, Barbara cattura per la grande preparazione e la bellezza sconvolgente.