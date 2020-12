Neri Marcorè. La moglie del grande attore, l’ avete mai vista? Di chi si tratta

Neri Marcorè. L’attore fiore all’occhiello del panorama dello spettacolo italiano è sposato da molti anni. Chi è sua moglie

E’ uno degli attori di punta dello spettacolo italiano. Un talento fuori misura quello di Neri Marcorè, difficile trovare qualcosa che non sappia fare nel suo campo. Cinema, teatro, televisione, ha attraversato questi ambiti sempre da vero mattatore. In moltissimi ricordano i suoi esordi perlopiù come imitatore, riuscendo a catturare l’essenza del personaggio interpretato con estrema maestria. Il divulgatore Alberto Angela fu addirittura onorato per il tributo alla propria persona.

Neri Marcorè ha però ampiamente dimostrato che non è solo in grado di fare ridere il pubblico; anche le sue performance drammatiche sono state così eccelse da rimanere indelebili. Un esempio su tutti la sua interpretazione nel film di Pupi Avati Il cuore altrove, che gli fece aggiudicare una nomination come migliore attore protagonista ai David di Donatello e la vittoria ai Nastro d’argento.

Non solo attore; la sua parlantina efficace lo ha portato a condurre anche programmi di successo, è un doppiatore e anche un ottimo musicista e cantante. Poliedrico nelle espressioni artistiche in cui si muove con estrema dimestichezza.

Molto concentrato sulla sua vita professionale, Neri Marcorè ha sempre tenuto protetta la sfera privata. In un’intervista del passato lo stesso attore non ha celato una critica verso i personaggi pubblici che spiattellano apertamente troppe informazioni personali specialmente sui social network.

Di Neri Marcorè si sa, infatti, solo che è sposato con una donna di nome Selene. Poco altro è noto della vita della donna. Stanno insieme dal 1995 e dalla loro uione sono nati tre figli: due gemelli, Marianna e Nicola, nati nel 1999, ed Elia, nato nel 2001. La famiglia Marcorè abita a Roma.