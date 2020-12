Amadeus e la moglie Giovanna: la vera storia del loro primo appuntamento

Sapete come si sono conosciuti Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo? Lui le chiese di uscire in un modo molto particolare.

Oggi scopriamo insieme come è scoppiato l’amore tra Amadeus e Giovanna Civitillo. La loro storia, che al tempo fece tanto scalpore, è davvero una favola moderna.

Amadeus, quel bigliettino segreto per la futura moglie

Era il 2003 quando Giovanna ed Amadeus si conobbero dietro le quinte de L’Eredità. Lui conduttore molto apprezzato, lei giovane ballerina di straordinario talento, scelta per il format del programma, che prevedeva uno stacco di ballo prima della famosa “scossa”.

Come racconterà il conduttore anni dopo, i due si piacquero fin da subito, ma in un primo momento non ebbero il coraggio di dirselo. “Al tempo mi godevo la libertà, storie poco impegnative” ha raccontato Amadeus di recente. Poi un giorno prese coraggio e chiese un appuntamento alla ballerina in maniera davvero atipica.

“Le scrissi un biglietto e lo diedi al mio assistente. Le davo appuntamento in corso Como, a Milano. Se fosse venuta, l’avrei letto come un segno del destino che mi diceva di mettere la testa a posto.“

Oggi Amadeus e Giovanna sono felicemente sposati ed hanno un figlio, Josè Alberto, di 11 anni. I due si sono sposati civilmente nel 2009 ed hanno rinnovato le promesse con rito religioso l’anno scorso, dopo l’annullamento del primo matrimonio del conduttore.