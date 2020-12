26 Big a Sanremo 2021: l’annuncio di Amadeus, poi la sorpresa di Fiorello

Amadeus ha annunciato 26 Big in gara per l’edizione 2021, due in più rispetto allo scorso anno. 10 saranno donne.

26 Big in gara a Sanremo 2021. Ad annunciarlo Amadeus nell’ambito della presentazione della finale di Sanremo Giovani. Dal Teatro del Casinò di Sanremo, l’appuntamento verrà trasmesso giovedì 17 dicembre su Ra1. Durante la serata svelati i nomi dei cantanti dell’edizione 2021.

I partecipanti saranno due in più rispetto allo scorso anno. La scelta è stata resa necessaria a fronte dell’enorme proposta. Il conduttore ha commentato: “Ho ascoltato quasi 300 brani che mi sono stati inviati e rispetto ai 20 previsti, ce n’erano almeno altri 20 meritevoli. Ho avuto l’imbarazzo della scelta”. In gara per quest’anno 10 donne.

Amadeus annuncia 26 Big per Sanremo 2021, poi la sorpresa di Fiorello

Durante la conferenza stampa di “Sanremo Giovani”, intervento a sorpresa di Fiorello. Collegato via web da un account con un nome diverso dal suo, Rosario ha ripreso Amadeus. Un intervento ironico legato alle critiche scoppiate prima della scorsa edizione e l’assenza di polemiche al momento per quest’anno.

. «Amadeus mi ha deluso: un pò di sessismo, un pò di omofobia, un pò di razzismo, un pò di negazionismo. Dici qualche cosa, lanciati! Di come sei veramente, perché sennò cosa scrivono? La polemica non l’hai fatta? Non ti posso lasciare un minuto», ha commentato Fiorello per poi concludere un augurio di felice feste. Il tutto tra le risate del conduttore.

Durante la finale è stata confermata la presenza di Sanremo 2021 all’Ariston. Il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta ha spiegato: «Abbiamo contezza di come l’Ariston sia una struttura complessa, ma stiamo lavorando già da molto tempo perché tutti i parametri di sicurezza siano rispettati.”