Ludovica Pagani: una meraviglia, dolce e vera nel sorriso migliore – FOTO

L’influencer Ludovica Pagani si mostra vera come mai: l’ultimo scatto racchiude tutte le più belle sfaccettature della sua personalità.

Dopo aver stretto amicizia nello scorso pomeriggio con Grogu, uno dei personaggi più amati della saga di Guerre Stellari l‘influencer, Ludovica Pagani, di origini bergamasche ed appena venticinquenne, si lascia andare in uno scatto che mette in luce le sue più nobili qualità. Instagram e tutti i fan presenti della bella Ludovica non possono che concedersi un lungo plauso innanzi a così tanta meraviglia. In una tonalità chiara e prettamente invernale, la giovane appassionata di calcio, coglie l’occasione per fare un sentito appello in onore della spontaneità.

Ludovica Pagani: la dolcezza in bianco

Di quale spontaneità si sta parlando? Della sua ovviamente. Ludovica, con indosso un delicato maglioncino, che sembra farla apparire come travestita da fiocco di neve, mostra il suo sorriso più vero. Dopo aver lasciato che i suoi follower ammirino la bellezza dello scatto, a spiegare i motivi di tanta felicità in un pomeriggio di metà dicembre, sarà lei stessa. Nella didascalia alla foto, l’affermata influencer italiana dalla bionda chioma, si è probabilmente lasciata travolgere dalle emozioni.

Ludovica, con la citazione utilizzata per il post, ha mosso gli animi dei suoi fan a tal punto da invogliarla a non cambiare per nessun motivo. “Rimani quella che sei“, oppure “come lei nessuna mai” sono le parole di alcuni ragazzi e ragazze che la seguono nella sua quotidianità.

Ecco, invece, come avrebbe esordito lei: “Conserva l’ingenuità, la insicurezza, la timidezza e la fiducia nei sogni. Sono le parti migliori di te. Non smettere di rincorrere la felicità. Fai la differenza”.