Madre e figlia ritrovate morte in casa: la terribile ipotesi della polizia

Una madre di 25 anni e sua figlia di 2 sono state trovate morte all’interno dell’appartamento in cui vivevano: l’ipotesi della polizia.

Intorno alle 16 di lunedì, polizia e paramedici sono stati chiamati per un urgente intervento ad Hounslow, nella zona ovest di Londra. Sopraggiunti sui luoghi avrebbero fatto ingresso all’interno di un’abitazione ed è lì che purtroppo avrebbero rinvenuto prive di vita una donna di 25 anni e la figlioletta di 2.

Scattate immediatamente le indagini per gli inquirenti sarebbe quasi da escludersi la possibilità che possa esserci un terzo soggetto coinvolto. Plausibile, invece, un’altra ipotesi: quella dell’omicidio-suicidio.

Leggi anche —> Elicottero precipita nel fiume: due morti, feriti gravemente tre bambini

Inghilterra, madre e figlia ritrovate morte in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Leggi anche —> Addetto ai bagagli picchia a morte l’hostess della British Airways

Si sarebbe trattato secondo gli inquirenti di un omicidio-suicidio. La giovane Shiwangi Bagoan avrebbe ucciso la figlia Ziana e poi si sarebbe tolta la vita. Una dinamica agghiacciante di cui ad oggi però non si comprenderebbe il movente. La donna sarebbe stata un’operatrice del Sistema Sanitario Nazionale del Regno Unito degli University College Hospitals, molto stimata ed apprezzata dai colleghi.

Stando a quanto riferisce The Guardian, chi avrebbe condiviso con lei il luogo di lavoro avrebbe dichiarato: “Siamo addolorati dalla morte di Shiwangi e di sua figlia. Le nostre più sentite condoglianze vanno ai suoi cari, ai suoi amici in questo momento drammatico“. Helen Rance a capo delle indagini avrebbe commentato l’accaduto dicendosi rattristata della morte della donna e della sua adorata bambina.

Dalle prime ricostruzioni pare che la coppia avesse altri parenti, i quali sarebbero stati prontamente informati dell’accaduto e sostenuti psicologicamente da personale specializzato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Per gli agenti della Polizia Metropolitana di Londra non ci sarebbero altri soggetti coinvolti. Già a primo impatto le indagini propenderebbero per un omicidio-suicidio, circostanza ancora del tutto da confermare e per cui saranno decisivi i prossimi accertamenti degli inquirenti.