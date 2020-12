Stamane, un elicottero è precipitato in un fiume provocando la morte di due persone ed il ferimento di tre bambini che si trovavano a bordo.

Un elicottero è precipitato in un fiume causando la morte di due persone ed il ferimento di tre bambini che si trovavano a bordo. È accaduto a Kaikoura, in Nuova Zelanda. Accortisi del tragico evento, i residenti della zona si sono subito precipitati sul posto ed entrati in acqua hanno tratto in salvo i tre bambini feriti, poi presi in cura e trasportati in ospedale dai soccorsi. Nulla da fare, invece, per le due persone adulte a bordo, che non è ancora chiaro se siano i genitori dei bambini feriti.

Nuova Zelanda, elicottero precipita nel fiume: due morti, feriti gravemente tre bambini

Nella mattinata di oggi, un elicottero è precipitato nel fiume Kekerengu a Kaikoura, cittadina nell’Isola del Sud della Nuova Zelanda: a bordo vi erano cinque persone, due adulti e tre bambini. In seguito al tragico incidente, come riporta la stampa locale e la redazione del quotidiano britannico The Sun, i due adulti hanno perso la vita, mentre i tre bimbi sono rimasti gravemente feriti.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona che accortisi dell’accaduto si sono gettati in acqua ed hanno soccorso i piccoli riuscendoli a trarre in salvo. Nel frattempo sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno preso in cura i piccoli e li hanno trasportati presso l’ospedale di Wellington. I medici non hanno potuto, però, far nulla per i due adulti di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Non è ancora chiaro se le due vittime siano i genitori dei bambini feriti e se quest’ultimi siano fratelli o parenti.

Uno dei testimoni che ha assistito alla tragedia ed è intervenuto in soccorso ha raccontato, come riporta The Sun, di aver visto l’elicottero girare su sé stesso in cielo più volte prima di inabissarsi nel fiume. Il testimone conclude spiegando che i presenti hanno salvato i bambini ed hanno agito in fretta per il timore che il velivolo esplodesse.

Su quanto accaduto stanno indagando le autorità locali che dovranno adesso risalire alle cause che hanno fatto precipitare l’elicottero.