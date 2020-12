Riconoscete chi è la ragazzina in FOTO? Oggi ha 30 anni e un sogno d’amore nel “cassetto”

Chi è la ragazzina in foto, che ha fatto sognare milioni di appssionati di cinema con le sue “stregonerie”?

Bella e graziosa anche da ragazzina, sembrava un personaggio femminile che già allora dimostrava di avere la “stoffa” dell’artista predestinata. Chi l’ha riconosciuta a quella età, lo si può definire, l’amante delle saghe della scrittrice JK Rowling.

E’ arrivata alla soglia dei 30 anni, con l’etichetta di “superstar” del cinema hollywoodiano. Ha fatto della sua vita e carriera in generale, un’eterna lotta per l’ottenimento e il riscatto dei diritti perduti dall’uomo “fragile”. Si è sempre schierata dalla parte dei deboli della società e oggi è apprezzata davvero da tutti. Celebre per le “battute” filosofiche e i motti più dibattuti, degli autori di un tempo è nata e cresciuta nell’affascinante Parigi degli anni ’90.

La famiglia le ha insegnato i valori fondamentali della vita, che lei stessa poi ha trasmesso al “fratellino” Alex, oggi 27enne. Ha vissuto attimi di turbolenza, vivendo per un pò di tempo in “grembo” agli strascichi della separazione tra i genitori. Poi il trasferimento nell’Oxfordshire ha decretato la svolta ufficiale, a livello personale e professionale.

Frequenta non a caso la Theatre Arts School, dove studia canto e recitazione. Il talento “cristallino” già traspare ai selezionatori ufficiali per la lunghissima saga di un film che ha appassionato milioni di telespettatori

Ecco chi è il personaggio “sibillino” che oggi occupa un posto di privilegio nella società