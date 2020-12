Enzo Iacchetti a Verissimo: “Ero in una situazione drammatica”

Enzo Iacchetti ospite a Verissimo ha confessato ciò che ha provato nel suo passato, ecco cosa gli è successo

E’ uno dei conduttori storici di Striscia La Notizia, insieme a Ezio Greggio compone una delle coppie più note e di successo di Mediaset, stiamo parlando di Enzo Iacchetti. L’uomo è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo il 26 dicembre insieme al suo amico e collega e proprio in diretta ha confessato qualcosa di importante e segreto del suo passato. “Ho vissuto una situazione drammatica” ha rivelato, scopriamo insieme cosa gli è successo.

Enzo Iacchetti: cosa ha detto a Verissimo?

E’ stata un’intervista divertente ma allo stesso tempo profonda, Enzo Iacchetti e Ezio Greggio sono stati ospiti insieme a Verissimo e per il conduttore cremonese è stato un momento di confessione e rivelazione. Infatti ha parlato di quanto è stato difficile per lui il primo lockdown “Ero in una situazione drammatica psicologicamente. Non ho più lavorato da febbraio – afferma Iacchetti – Quando sono tornato a Striscia mi è ritornata la vita”, ha spiegato. Il conduttore non era negli studi televisivi da prima che scoppiasse la pandemia e quindi per lui la quarantena è stata più lunga. Per Iacchetti rivedere il suo amico e collega dopo tanti mesi è stato bellissimo.

Insomma Ezio Greggio non potrebbe mai lavorare senza il suo compagno così come Enzo Iacchetti non può stare lontano più di tanto dal suo amico. Ormai loro rappresentano una delle coppie simbolo della televisione e il pubblico li ammira per il loro talento.