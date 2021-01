Berlusconi: stop a manovre politiche e largo a vaccini e Recovery

Berlusconi interviene sulla campagna del vaccino in Italia e si dichiara in linea con il Capo dello Stato

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si dichiara in linea con la posizione espressa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La necessità, in questo periodo storico, è quella di agire insieme, all’insegna di una unione solidale che lasci da parte le solite logiche di maggioranza ed opposizione.

E’ necessario concentrarsi sulla campagna del vaccino e sul Recovery Fund, dichiara Berlusconi: urgente la prima quanto indispensabile al superamento della crisi economica il secondo, il leader si apre ad un possibile dialogo con il Governo Conte.

Berlusconi: disponibilità al dialogo con il governo Conte

Berlusconi ribadisce l’apertura al dialogo con il governo Conte purché si rispettino alcune condizioni.

Per il leader di Forza Italia è necessaria innanzitutto “unità”, per superare questo momento di crisi, e concentrazione sulla campagna dei vaccini in Italia. A prevalere, invece, è ancora “il teatrino della politica”: si spendono inutilmente tempo ed energia sulle manovre politiche, tese a rafforzare o ad indebolire il governo, piuttosto che su questioni di primaria importanza quale quella sul vaccino.

Necessario intervenire innanzitutto sulla campagna vaccinale, dunque, che si è arenata al punto da registrare quantitativi somministrati poco significativi e, successivamente, sulla ripartenza economica nazionale. In un momento di incertezze come questo, non ci si può permettere di “fare politica” ai danni delle effettive urgenze del Paese.

Il nuovo anno, ha dichiarato Berlusconi, dovrà essere quello “del ritorno alla normalità” ma è necessario cambiare al più presto rotta.