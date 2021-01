Diletta Leotta, meravigliosa a bordo campo | Fan in visibilio – FOTO

Diletta Leotta ha incantato i suoi fan con un nuovo post pubblicato tramite il proprio profilo Instagram: foto meravigliosa

Diletta Leotta continua a incantare tifosi di squadre di calcio e non solo. È iniziato un nuovo anno, ma anche nel 2021 la splendida siciliana sembra non avere rivali. La conduttrice televisiva di DAZN rimane sempre nel cuore di tantissimi italiani. Infatti sono moltissime le persone che non si perdono mai alcuna sua apparizione nei programmi tv, emittente satellitare per cui lavora in primis.

Il discorso non cambia per i suoi profili sui social network. Su Instagram il proprio account conta più di 7 milioni e 300mila follower. Un dato veramente significativo, così come i numeri che ottengono i suoi post. Difatti non vi è praticamente alcun suo contenuto che non raccolga centinaia di migliaia di ‘like‘ e migliaia di commenti di complimenti.

