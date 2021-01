Laura Torrisi in ospedale:” Male che combatto da anni”

La bella attrice toscana ha pubblicato un post su Instagram condividendo con i followers il suo Capodanno passato in ospedale.

Laura Torrisi ha pubblicato un post allarmando i suoi numerosi fans, purtroppo l’ex moglie di Pieraccioni da anni combatte contro l’endometriosi e per concludere un 2020 già così di difficile di suo ci si è messa questa operazione a complicarne l’epilogo.

Ma Laura adesso sta bene e dovrà solamente iniziare la sua riabilitazione per riprendere il massimo delle sue forze.

Su Instagram ha iniziato il suo post con queste parole: “Tieni mamma, ti lascio i miei guardiani del sonno Stitch e amico verde, così quando non potrò essere qui, ci penseranno loro a te. Marty’. Ovviamente ci sono anche la pelosetta, mia madre, mio padre, mia nonna e tutti gli amici e parenti che seppur lontani, mi sono stati vicini più che mai sia durante l’intervento, sia dopo”, in riferimento principalmente alla sua bambina avuta con il celebre attore toscano che le ha dato la forza per affrontare l’operazione.

“Come sta Laura dopo l’operazione?

Poi ha tranquillizzato i suoi followers: “Sono a casa finalmente e piano piano, sto recuperando. Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché ho passato un capodanno alternativo. Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero. Vi auguro perciò adesso un buon anno, fatto di ripartenze, come lo è stato il mio, perché ne abbiamo tutti bisogno! Torno presto, Laura“.

L’endometriosi di cui è affetta Laura è una malattia ginecologica benigna causata dall’impianto di cellule endometriali normalmente presenti nella cavità uterina, al di fuori di questa e che causa dolori di diversa intensità.