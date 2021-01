Nuovo scatto per Maria Grazia Cucinotta che si mostra in tutta la sua bellezza mentre è sulla Walk of fame.

Maria Grazia Cucinotta continua ad essere bellissima nonostante l’età. Lo dimostra l’ultimo scatto pubblicato proprio da lei su Instagram.

L’attrice indossa un tubino total black con tanto di decolleté in bella mostra. Sguardo come sempre ammaliante e super accattivante. Uno scatto che rende orgogliosa le bella Maria Grazia, visto che si vede la stella in suo onore presente nella Walk of fame.

Maria Grazia Cucinotta: la carriera e l’amore con Giulio Violati

La carriera della Cucinotta è cominciata già all’età di 16 anni. Ha debuttato come odalisca nella trasmissione Indietro tutta di Renzo Arbore. Ma non solo. Successivamente ha partecipato anche in altre trasmissioni e in molti spot pubblicitari.

La svolta per lei, però, è arrivata nel 1994 quando è stata scelta come protagonista del film Il postino. Un vero e proprio successo che l’ha fatta conoscere in tutto il mondo.

In quanto alla vita privata, la Cucinato è legata da anni a Giulio Violati. I due si sono sposati nel settembre 2001. Dalla loro storia d’amore è nata la figlia Giulia.

Di recente, la Cucinotta ha rilasciato anche un’intervista dove ha ammesso di aver costruito questo amore con tanto sacrificio. I due si amano nonostante le diversità come dichiarato dalla stessa Maria Grazia: “Spesso negli ambienti di Giulio anche l’amicizia è un pretesto per parlare di business: nella mia borgata tutti parlano di amore, aiuto e amicizia. Forse perché il business non ce n’è”.

Insomma sembra proprio che la Cucinotta goda ancora della stima dei suoi fan. Non ci resta che attendere per scoprire dove potremo rivederla in tutta la sua bravura. E voi? Non vedete l’ora di rivederla recitare?