Un Posto al Sole anticipazioni 5 gennaio: Raffaele e Diego ai ferri corti. Padre e figlio potrebbero andare allo scontro dopo quello che è successo di recente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Fabrizio è stato quello a pagare le conseguenze del terribile piano di Roberto Ferri, ma anche Roberto ha dovuto pagare un prezzo: le cose tra lui e Marina sono oramai irreparabili. Intanto Marina decide di dare una svolta significativa alla sua vita, mentre è distrutta per Fabrizio che è ricoverato. Abbandonerà per sempre il suo piano di vendicarsi o si lascerà andare a questo ultimo colpo di scena?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Un Posto al Sole anticipazioni di stasera: Raffaele contro Diego

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Nel frattempo Raffaele e Diego non riescono ad andare d’accordo: il padre lo affronta su una questione piuttosto spinosa e finiscono per avere un’accesa discussione, che mette in luce la loro diversa visione della vita. Finiscono così per trovarsi davanti a due alternative: o accettarsi l’un l’altro, o iniziare una guerra per provare a cambiarsi silenziosamente a vicenda.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: “Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Bianca, triste per l’assenza dei genitori a Natale, ha chiesto a Franco un regalo particolare: un boomerang. Con questo nuovo giocattolo combinerà un guaio, coinvolgendo Jimmy che accetterà di mantenere il suo segreto. Alla fine potrebbero essere costretti a confessare, scoprendo così che dire le bugie non è mai giusto.