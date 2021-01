Furto al Primark di Roma: arrestate due donne. Il furbo stratagemma

Furto al grande magazzino Primark di Roma. Due donne sono state arrestate per aver sottratto refurtiva per migliaia di euro. Il furbo stratagemma

Primark è una catena irlandese di grandi magazzini divenuta celebre in tutto il mondo per la qualità accettabile dei prodotti (che vanno dall’abbigliamento ai casalinghi, al make up agli accessori) ad un prezzo assolutamente conveniente. Nel gergo popolare si dice che la merce costi talmente poco da sembrare regalata.

Ebbene, due donne devono aver preso davvero alla lettera tale idea, tanto da far piazza pulita all’interno di uno degli store della capitale, sottraendo una refurtiva per un ammontare di migliaia di euro.

Erano le 19.30 circa di giorno 4 gennaio. Le ladre si sono introdotte nel negozio aperto recentemente al centro commerciale Maximo di Roma, in zona Laurentina, con due bambini in braccio, apparendo come delle mamme in procinto di fare shopping insieme. Hanno invece nascosto all’interno dei passeggini ben 362 oggetti per un valore di 2.662 euro. Sono state fermate dai carabinieri del Nucleo operativo dell’Eur. Le donne, romene di 33 e 35 anni, provenienti da Ardea, fanno finire nei guai anche una sedicenne, loro complice: denunciata.

Furto da Primark. Come le ladre hanno tentato il colpo

Lo strategemma usato per compiere il furto è stato ben studiato. Il negozio, infatti, non possiede un antitaccheggio ma un sistema alternativo. Vengono consegnate all’ingresso delle buste nere dove riporre la merce che si desidera comprare. All’uscita, dopo aver pagato, viene data invece una busta bianca per attestare l’ acquisto. Le ladre hanno riempito alcune buste bianche che avevano conservato precedentemente con gli oggetti rubati. Il personale di Primark si è insospettito e non le ha lasciate sfuggire.

Primark non offre la possibilità di fare shoppinh online. Roma attende l’apertura di un secondo store nel centro commerciale Roma Est. Al momento in Italia ci sono solo sei store: Arese, Brescia, Campi Bisenzio, Roma, Rozzano e Verona.