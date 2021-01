Laura D’Amore, vestito a fiori e sorriso smagliante | Meravigliosa – FOTO

Laura D’Amore è meravigliosa con addosso questo bel vestito a fiori: le foto pubblicate tramite il proprio profilo Instagram

Nuove foto da togliere il fiato da parte di Laura D’Amore. Anche nella giornata di oggi la splendida hostess di Alitalia ha pubblicato un post che ha lasciato a bocca aperta i suoi tantissimi fan. Stiamo parlando di ben 765mila utenti, quelli che seguono il suo profilo Instagram. Un numero davvero elevato, così come quello delle interazioni che contano i suoi contenuti.

Si tratta della bellezza di decine di migliaia di ‘like‘ e migliaia di commenti di complimenti che solitamente raccolgono i suoi post. Dati decisamente importanti per la 38enne, che ormai riceve sempre più consensi sul social network. D’altronde è impossibile trovare una sua foto o un suo video che non lasci incantato chiunque li osservi.

Laura D’Amore, vestito blu a fiori bianchi e sorriso smagliante | Da capogiro – FOTO

Non sorprende quindi il fatto che le sue più recenti foto, postate appena 4 ore fa, abbiano già raccolto quasi 16mila ‘mi piace‘ e poco meno di mille e 300 messaggi di complimenti nel box dei commenti. Difficile che passino inosservate queste tre immagini.

Nei tre scatti in questione Laura indossa un meraviglioso vestito blu scuro a fiori bianchi che riesce a far risaltare tutta la sua avvenenza. Come non notare, poi, il suo sorriso smagliante e il suo sguardo magnetico. Occhi azzurri, capelli biondi, vestito meraviglioso e fisico mozzafiato. Un mix perfetto!