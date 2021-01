Selvaggia Roma, outfit da pin-up e scollo profondo – FOTO

Selvaggia Roma, outfit da pin-up e scollo profondo conquista tutti sui social…il messaggio passa in secondo piano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Con un milione di follower, Selvaggia Roma è sicuramente una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello VIP più seguite sui social. Sensualità che straborda, schiettezza ma anche un pizzico di ironia che non guasta mai. Questi sono gli assi nella manica della bellissima Selvaggia. Il suo ultimo post è un tributo ai decenni lontani di inizio ‘900: il look da pin-up le sta un incanto. Abito rosso con tanto di pois bianchi le stanno veramente bene, arricchito poi da una scollatura che mostra – ma non tanto – il lato A super generoso. Tuttavia, la pelle abbronzatissima dà all’outfit da pin-up un tocco assolutamente contemporaneo. Seppur la Roma mandi un messaggio ai follower: Abbiate cura di incontrare chi non sta nel mezzo. Cercate gli esseri estremi, i deliri , gli incarnati ! in realtà pare che tutti siano rimasti sbalorditi dallo sguardo accattivante e seducente in primo piano. Infatti, i commenti fioccano ma sono tutti concentrati sull’aspetto fisico della diretta interessata.

Selvaggia Roma e “l’ingombrante” paragone

Selvaggia Roma è stata paragonata a Jennifer Lopez e a quanto pare la concorrente del GF Vip avrebbe gradito tale confronto da ripostarlo tra le storie di Instagram. Un collage che comprende una coppia di 3 foto che vedono tre momenti di Selvaggia Roma, in costume versione sirena, a bordo piscina e in tuta…paragonati alla star latina. Qualcuno avrebbe supportato tale paragone andando oltre: “JLo Spostati”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Tra i post invece qualcuno avrebbe sottolineato come non ci sarebbe alcuna somiglianza tra le due bellissime donne.