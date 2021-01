Jasmine Carrisi esausta di mamma Loredana Lecciso: “Mi ha stressata”

Jasmine Carrisi ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Nuovo’ in cui ha parlato del rapporto con sua mamma Loredana Lecciso

Jasmine Carrisi è reduce dal successo di “The Voice Senior”, dove formava un unico giudice in coppia con suo padre Al Bano. Il programma è andato a gonfie vele merito anche della conduttrice Antonella Clerici e degli altri giudici Clementino, Loredana Berté e Gigi D’Alessio. Il programma è stato vinto da Erminio Sinni, cantante del team Bertè. La giovane figlia di Al Bano si è espressa a proposito della sua partecipazione al talent show in riferimento a Loredana Lecciso. Jasmine non ha apprezzato le pressioni fatte da sua madre durante il corso della trasmissione. Al settimanale “Nuovo” ha infatti dichiarato che la Lecciso le telefonava spesso per chiederle qualsiasi cosa: “essendo del segno della Vergine vuole avere tutto sotto controllo! Mi telefonava sempre per chiedermi se ero carica e se il trucco e i capelli erano a posto”, con queste parole la rapper 20enne ha descritto lo stress subìto da sua madre.

Jasmine Carrisi su Loredana Lecciso: “Mi metteva molta pressione”

Continuando a chiacchierare della sua esperienza a The Voice Senior, Jasmine Carrisi ha ammesso che Loredana Lecciso le metteva pressione ma faceva tutto con affetto. Solo verso la fine del programma la showgirl “si è rilassata” ed entrambe hanno vissuto al meglio la bella avventura del programma della Rai. Un’esperienza che alla fine è piaciuta moltissimo a mamma e figlia e anche ad Al Bano. Jasmine ha detto inoltre di aver colpito molto suo padre per le sue scelte in campo musicale e che tra di loro c’è stato “un bello scambio”.

La figlia di Loredana Lecciso e del cantante di Cellino San Marco si è espressa con molta sincerità sul rapporto che ha con i genitori e ha infine annunciato che a breve uscirà un suo nuovo singolo.