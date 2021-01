Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 gennaio: dopo aver finalmente ricevuto la lettera di Salvatore, Gabriella non pensa ad altro.

Il ritrovamento della lettera di Salvatore, ben nascosta da Agnese, è stato per tutti un trauma. Mentre il giovane Amato si arrovella su come sarebbe potuta andare la sua relazione se Gabriella avesse ricevuto la missiva, la stilista ha ora dei dubbi riguardo al suo imminente matrimonio con Cosimo. Nel frattempo Umberto è stato coinvolto nei loschi giri del padre di Bergamini, ma a sua volta gioca sporco, facendo preoccupare non poco Adelaide. Al Paradiso, invece, le cose sembrano andare bene. Beatrice ha trovato lavoro grazie a Vittorio e si sente sollevata perché così non dovrà più gravare sulle sue spalle.

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Gabriella non riuscirà a togliersi dalla testa la lettera di Salvo. Allo stesso modo, Salvatore maturerà la convinzione che le cose sarebbero potute andare diversamente se solo Agnese non avesse interferito tra di loro. Questa sua rinnovata sicurezza susciterà molta preoccupazione in Laura e Marcello, che cercheranno senza successo di dissuadere l’amico dal tentare un nuovo approccio con l’ex fidanzata. Nel frattempo al Paradiso Beatrice comincerà ufficialmente il suo lavoro come assistente di Luciano.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che il doppio gioco di Umberto non durerà molto, mentre a casa Guarnieri, Adelaide riceverà una notizia che la metterà in agitazione.