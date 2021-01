Alberto Matano, a “Domenica In” la rivelazione sulla sua storia d’amore

A Domenica In Alberto Matano ha raccontato qualche dettaglio in più sulla sua vita privata, compreso lo stato della sua vita sentimentale

Il conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano, è uno degli ospiti della puntata di Domenica In di questa settimana. Per l’occasione Mara Venier farà due chiacchiere con lui e nonostante la riservatezza con la quale vive la propria vita privata, ha avuto modo di farlo parlare anche della sfera sentimentale. Il presentatore è molto amato dal pubblico che da due anni a questa parte tiene le redini de La Vita in Diretta. Anche dopo i dissapori avuti con la collega Lorella Cuccarini, i telespettatori hanno continuato a seguirlo con grande devozione. Avere seguito significa essere anche oggetto di curiosità, soprattutto quando si tratta della propria vita sentimentale.

Alberto Matano rivela di essere fidanzato: “Sì, ho una relazione”

Il presentatore non ama particolarmente parlare di sé, soprattutto quando si tratta di rivelare dettagli sulla propria vita privata. Questo comprende anche il suo stato sentimentale sulla quale il pubblico si è più volte fatto qualche domanda. È stato proprio lui questa volta a sciogliere i dubbi e a raccontare cosa sta accadendo. Alberto Matano ha confermato a Mara Venier di essere fidanzato e anche da diverso tempo.

“Non amo parlare della mia vita ma posso dire di avere una relazione da qualche anno“, con queste parole il conduttore ha spiazzato il pubblico. Nonostante tutto però continua a mantenere un freno su ciò che decide di condividere e preferisce non fare nomi a riguardo. “Renderò ufficiale la cosa nel momento in cui accadrà qualcosa di davvero importante“, ha sottolineato. Che intendesse far riferimento a un possibile fidanzamento ufficiale?

Il mistero resta, sebbene ora il pubblico abbia almeno la certezza dell’esistenza di una persona nella sua vita. Inutile dirlo, il toto nomi è iniziato e i più affezionati ad Alberto hanno cominciato a indagare nella speranza di trovare, soprattutto sui canali social, una qualche prova a riguardo.