Alessandro Borghese, gli scatti che spiazzano il web: una vacanza “speciale”

Alessandro Borghese, protagonista indiscusso del fortunato programma in onda su Sky, si concede una vacanza davvero speciale. Le foto postate su Instagram hanno spiazzato il web

In vacanza, sì, ma solo virtualmente. Alessandro Borghese, conduttore e protagonista indiscusso del format “Alessandro Borghese – 4 ristoranti“, ha deciso di strappare un sorriso al pubblico che lo segue, regalando degli scatti esilaranti. “Dove immagino di essere“, scrive lo chef, postando delle foto che lo ritraggono nei contesti più disparati: in spiaggia, nel deserto, e addirittura nello spazio. Il presentatore, il cui settore lavorativo ha risentito notevolmente delle restrizioni causate dal Covid, non ha mai perso l’ottimismo, ed il suo profilo Instagram lo dimostra a pieno. Con quasi 2 milioni di followers, il figlio di Barbara Bouchet è amatissimo, ed i suoi post riescono sempre a far tornare il buonumore al pubblico che lo segue con passione.

Alessandro Borghese, “4 ristoranti” arriva in Lucania: riassunto della 5^ puntata

Il conduttore del noto programma culinario, per la quinta tappa del suo tour, ha scelto la Basilicata. “Alessandro Borghese – 4 ristoranti“, nonostante le oggettive difficoltà dovute al periodo corrente, non si è affatto fermato, regalando ai telespettatori di Sky delle puntate a dir poco imperdibili.

I ristoratori lucani che si sono sfidati hanno un aspetto in comune: la via Herculea. Questa via, nota tradizionalmente come “via dei sapori”, è una strada che univa la Lucania a Roma, all’epoca centro dell’impero. Il presentatore, che come di consueto ha messo alla prova 4 ristoranti, ha deciso di assegnare la categoria special ad un prodotto tipico della zona: la salsiccia lucanica.

Il programma condotto da Borghese dà la possibilità al ristorante vincitore di assicurarsi un montepremi di 5.000 euro, da investire nell’attività. Inoltre, a partire da quest’anno, la produzione mette in palio anche la vincita di un furgone elettrico.