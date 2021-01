Milan-Torino, il tabellino, le pagelle e il commento della partita valida per il 17° turno di campionato.

Il Milan, dopo la brutta sconfitta dell’Epifania contro la Juventus, torna a vincere in campionato. I rossoneri battono il Torino e salgono a quota 40 punti. I granata, invece, interrompono la striscia di quattro partite senza sconfitte. La banda di Pioli sta disputando un campionato di altissimo livello, e ora non può più nascondersi.

Milan-Torino: il tabellino e le pagelle

Il Milan torna a vincere e supera il Torino a San Siro. I rossoneri passano in vantaggio al 25° minuto con Rafael Leao: l’attaccante viene servito da un bel tocco di Diaz e batte Sirigu con il destro. Dopo una decina di minuti, la formazione di casa raddoppia: Kessié trasforma in gol il calcio di rigore. Gli ospiti provano a reagire, e ad inizio secondo tempo hanno un rigore a favore. Il Var, tuttavia, annulla tutto e cancella la massima punizione. Da segnalare un brutto infortunio per Tonali. Il Milan sale a quota 40 mentre il Toro resta al 19° posto con 12 punti. A pochi minuti dal 90esimo, Pioli rilancia in campo Zlatan Ibrahimovic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Calabria 6, Kjaer 6.5, Romagnoli 6.5, Theo Hernandez 6.5; Tonali 6 (54′ Dalot 6), Kessié 7; Castillejo 6.5, Brahim Diaz 6.5(60′ Calhanoglu 6), Hauge 6(85′ Maldini s.v); Leao 7.5 (85′ Ibrahimovic s.v). All. Pioli

TORINO (3-5-2): Sirigu 6.5; Izzo 6(64′ Zaza 6), Lyanco 5.5, Bremer 5.5; Singo 6, Lukic 6, Rincon 5(76′ Segre s.v), Gojak 5 (46′ Linetty 5.5), Rodriguez 5.5(64′ Murru 6.5); Verdi 6, Belotti 6(86′ Bonazzoli s.v).

Arbitro: Fabio Maresca

Reti: 25′ Leao (M), 36′ Kessie (M)

Ammoniti: 26′ Rincon (T), 38′ Diaz (M), 41′ Romagnoli (M), 45′ Tonali (M), 65′ Dalot (M), 79 Leao (M), 85′ Calabria (M), 92′ Segre (T)

Note: Al 24° minuto ammonito il tecnico del Milan Stefano Pioli

Migliore in campo: Leao (M)

Il Milan, prima della partita di campionato con il Cagliari, affronterà nuovamente il Torino in Coppa Italia martedì sera. I granata, dopo la sfida infrasettimanale, ospiterà lo Spezia in un match fondamentale per la classifica.