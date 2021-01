Pierpaolo Spollon, chi è il giovane attore che ha conquistato la Rai

Chi è Pierpaolo Spollon: età, carriera e vita privata del giovane attore che in pochi anni ha conquistato l’intero panorama delle fiction Rai.

Da L’Allieva a Che Dio ci aiuti, passando per Doc – Nelle tue mani e Vite in Fuga, Pierpaolo Spollon ne ha fatta di strada. Il giovane attore veneto ha preso parte a tutte le principali fiction dell’ultimo anno, contraddistinguendosi per la sagacia e l’atteggiamento dolcemente impacciato dei suoi personaggi. Scoprite qualcosa di più su di lui e su come è arrivato ad ottenere i ruoli che lo hanno reso celebre.

Leggi anche -> Doc-Nelle tue mani: quando ritorna? Il post di Luca Argentero

Pierpaolo Spollon: età, carriera, vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo Spollon (@pierpaolospollon)

Leggi anche -> Silvia Mazzieri, fata tra la neve: lo sguardo penetrante conquista il web – FOTO

Classe 1989, Pierpaolo Spollon è padovano di nascita, ma si è trasferito a Roma alcuni anni fa per inseguire il sogno di recitare in tv. Prima di essere ammesso al Centro Sperimentale della Capitale, ha frequentato il liceo scientifico per volere dei genitori.

Dopo aver debuttato in tv con La Porta Rossa, Spollon è tornato ad affiancare Lino Guanciale ne L’allieva, dove veste tutt’ora i panni del fratello di Alice Allevi. È stata proprio questa serie a dargli la notorietà e a permettergli di entrare nel cast di Doc – Nelle tue mani. Qui Spollon è un giovane specializzando di medicina alle prese con un terribile segreto.

Di recente l’attore ha anche preso parte alla serie Vite in fuga nei panni dell’agente Polito. Dal 7 gennaio, Spollon fa infine parte, a tutti gli effetti, un attore del cast di Che Dio ci aiuti 6.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore è molto riservato e poco si sa delle sue possibili frequentazioni. Ciò che invece è certo è che tra i suoi sport preferiti ci sono l’equitazione e il calcio. La sua squadra del cuore è l’Inter.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo Spollon (@pierpaolospollon)



Su Twitter Pierpaolo Spollon è una vera e propria celebrità: sono centinaia e centinaia le persone che seguono il suo live tweeting (commenti in tempo reale) durante la messa in onda delle serie di cui è protagonista.