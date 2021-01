La nostra food blogger preferita Benedetta Rossi torna alla carica dopo le festività con una nuova video ricetta, stavolta protagonista la pizza

Dopo qualche settimana in cui Benedetta Rossi è rimasta lontana dai social per trascorrere del tempo con la sua famiglia ed il marito Marco, è tornata ora più pimpante di prima pronta a regalarci squisite ricette da poter replicare con semplicità.

Siamo il Paese al mondo in cui mangiamo maggiori quantità di pizza rispetto al resto del mondo, alta, bassa, sottile, croccante. A volte però siamo scoraggiati a farla in casa perché servono molte ore per la lievitazione e anche piccoli errori possono compromettere il risultato finale. Ma perché rinunciare a prepararla?

Benedetta ci corre in soccorso con la pizza in teglia alta e soffice senza impasto, una ricetta per preparare la pizza fatta in casa in modo semplice e veloce.

La ricetta della pizza in teglia alta e soffice, ingredienti e procedimento

Ingredienti

500 g farina, ½ Manitoba ½ 00

1 bustina di lievito di birra disidratato

2 cucchiaini di zucchero

400 ml di acqua tiepida

50 ml di olio di oliva

1 cucchiaino di sale

300 g salsa di pomodoro con sale, olio e spezie

250 g mozzarella a dadini

Unire le due farine, il lievito e lo zucchero e mescolare il tutto. A parte, in una ciotola capiente, versare l’acqua tiepida e aggiungere l’olio di oliva, iniziare poi a mescolare e ad incorporare la farina una manciata alla volta.

Quando si è a metà della farina totale, unire un cucchiaino di sale e continuare a mescolare. Al termine l’impasto risulterà molto denso e appiccicoso. Coprire con la pellicola e lasciare lievitare in luogo caldo fino al raddoppio del volume che indicativamente corrisponde a circa 2 ore.

Trascorso il tempo di lievitazione prendere una teglia 35 x 35 cm, oppure si può usare direttamente la placca del forno. Ungere con abbondante olio di oliva spalmandolo con le mani. Versare l’impasto e, con le mani ancora unte di olio, lo si allarga per distribuirlo su tutta la teglia.

Versare infine la salsa di pomodoro (ancora tiepida per aiutare la seconda lievitazione) che è stata precedentemente preparata con sale, olio e spezie a piacere. Lasciare lievitare ancora 10 minuti e informare per 25 minuti circa a 210° C forno statico, 200° se ventilato. Trascorso il tempo la si può tagliare a cubotti e servire.