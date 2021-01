Valentina Vignali, il primo sfogo del 2021: “Levati dai c…ni” – FOTO

Valentina Vignali posta una foto sui social, con uno sfogo contro colui che “tutti schifano da sempre”: gennaio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

La famosa influencer, cestista, modella e personaggio televisivo italiano pubblica una foto con un outfit sui toni del marrone ed una tenera borsetta a forma di orsacchiotto.

Lo scatto è accompagnato da uno sfogo contro gennaio: un mese odiato da tutti a causa della malinconia per lo smontaggio dell’albero di Natale, del peso aumentato durante le feste, della pioggia, del freddo e del tempo che sembra non passi mai.

La foto ha ricevuto più di 30.000 mi piace e quasi 100 commenti in dieci ore: moltissime persone hanno dunque apprezzato il suo stile e condiviso il suo pensiero sul primo mese dell’anno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Valentina Vignali si allena con outfit per cui è facile distrarsi – FOTO

Valentina Vignali è una calamità per i followers: passioni e molto altro!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Valentina Vignali, total pink con sorpresa finale – FOTO

Valentina Vignali regna su Instagram, con più di 2,3 milioni di followers!

Per descriversi, sulla didascalia del suo profilo, scrive: “Spending my whole life between high heels and basketball courts”.

In italiano: “Ho passato tutta la mia vita tra tacchi alti e campi da basket“.

Ma i social, la moda ed il basket non sono i suoi unici interessi: l’influencer ha, da molto tempo, anche la passione per i viaggi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Molti dei suoi seguaci la stimano per le campagne, che sostiene da sempre, a favore dell’ambiente, ad esempio quella contro la plastica o contro gli indumenti fatti con vere pellicce: per gli interessati gli ha dedicato anche delle cartelle in evidenza.